ميناء ينبع التجاري يحقق رقماً قياسياً

حقق ميناء ينبع التجاري أمس، رقماً قياسياً عبر مناولته 6 سفن كبيرة من مختلف أنواع البضائع في نفس الوقت، تزامناً مع انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء نهاية العام الماضي 2017م.
وتنوعت السفن المناولة بين بضائع عامة وزيوت وحبوب "شعير وذرة صفراء" وسفينة لتصدير الإسمنت، وكذلك سفينة ركاب.
ويأتي تنوع السفن والبضائع التي يتم مناولتها من خلال الميناء، في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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