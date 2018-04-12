ميناء ينبع التجاري يحقق رقماً قياسياً

حقق ميناء ينبع التجاري أمس، رقماً قياسياً عبر مناولته 6 سفن كبيرة من مختلف أنواع البضائع في نفس الوقت، تزامناً مع انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء نهاية العام الماضي 2017م.

وتنوعت السفن المناولة بين بضائع عامة وزيوت وحبوب "شعير وذرة صفراء" وسفينة لتصدير الإسمنت، وكذلك سفينة ركاب.

ويأتي تنوع السفن والبضائع التي يتم مناولتها من خلال الميناء، في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.