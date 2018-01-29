الأسهم الأوروبية تغلق تداولات الإثنين على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة على انخفاض بنسبة 0.19 % إلى 399,80 نقطة و تراجع مؤشر (داكس) الألماني 16 نقطة ليغلق عند 13324 نقطة وهبط مؤشر (إيبكس) الأسباني 40 نقطة ليغلق عند 10555 نقطة.