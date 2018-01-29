مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق الإثنين على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم ارتفاع.

وصعد الفوتسي 100 مع نهاية التداولات بنسبة 0.08 % مما يعادل 5.99 نقطة، ليصل إلى 7671.53 نقطة.