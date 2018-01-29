مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق الإثنين على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم ارتفاع.
وصعد الفوتسي 100 مع نهاية التداولات بنسبة 0.08 % مما يعادل 5.99 نقطة، ليصل إلى 7671.53 نقطة.
GMT 11:18 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرالأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع
GMT 16:33 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبرمؤشر بورصة لندن الرئيسي يغلق على انخفاض
GMT 04:56 2017 السبت ,26 آب / أغسطسمؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض
GMT 09:17 2017 السبت ,19 آب / أغسطسمؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض
GMT 22:32 2017 الإثنين ,15 أيار / مايومؤشر بورصة لندن يغلق الاثنين على ارتفاع
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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