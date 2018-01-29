بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الإثنين على تباين في مؤشراتها الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها السعري 8ر43 نقطة ليصل إلى 9ر6672 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني 11ر0 نقطة

وانخفض كذلك مؤشر (كويت 15) 3ر3 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 3ر18 مليون دينار كويتي (نحو 3ر60 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر143 مليون سهم تمت عبر 4975 صفقة.