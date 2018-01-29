بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الإثنين على تباين في مؤشراتها الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها السعري 8ر43 نقطة ليصل إلى 9ر6672 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني 11ر0 نقطة
وانخفض كذلك مؤشر (كويت 15) 3ر3 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 3ر18 مليون دينار كويتي (نحو 3ر60 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر143 مليون سهم تمت عبر 4975 صفقة.
GMT 12:21 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايربورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع 1.4 %
GMT 13:15 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تغلق على تباين
GMT 18:14 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
GMT 17:50 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبرتراجع بورصة الكويت بنسبة 0.41% إلى مستوى 6767.52 نقطة
GMT 11:06 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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