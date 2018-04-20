مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم ارتفاع.

وصعد الفوتسي 100 مع نهاية التداولات بنسبة 0.54 بالمائة مما يعادل 39.25 نقطة، ليصل إلى 7368.17 نقطة.