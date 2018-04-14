ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 55,60 %

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدلات التصخم إلى 55.60 % في مارس الماضي ، مقارنة بـ54.34% في فبراير بنسبة ارتفاع بلغت 1.82.
وقال الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في بيان له اليوم ، إن مجموعة الأغذية والمشروبات هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم إذ بلغت نسبة مساهمتها 56.80 % .
وسجل التضخم في المناطق الريفية ارتفاعا بلغ 60.71% خلال شهر مارس الماضي مقابل 59.59% في فبراير.
كما سجلت ولاية الجزيرة أعلى مستوى للتضخم حيث بلغ 82.28% بينما بلغ التضخم بولاية الخرطوم 47.64.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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