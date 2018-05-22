مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس ( فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع.
وسجل الفوتسي ارتفاعاً مع نهاية التداولات بنسبة 0. 23 %، ما يعادل 18 .28 نقطة، ليصل بذلك إلى 7877 .45 نقطة.
GMT 19:39 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 2.63 %
GMT 04:07 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار عراقي الثلاثاء
GMT 04:05 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار بحريني الثلاثاء
GMT 04:04 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار جزائري الثلاثاء
GMT 04:03 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل جنيه سوداني الثلاثاء
حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
أرسل تعليقك