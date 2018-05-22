مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس ( فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وسجل الفوتسي ارتفاعاً مع نهاية التداولات بنسبة 0. 23 %، ما يعادل 18 .28 نقطة، ليصل بذلك إلى 7877 .45 نقطة.