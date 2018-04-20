الأسهم الأوروبية تغلق علي ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة0.01?‏ إلى 382 نقطة, وصعد مؤشر (إيبكس) الإسباني 16 نقطة ليغلق عند 9884 نقطة كما زاد مؤشر (كاك) الفرنسي 21 نقطة ليغلق عند 5412 نقطة