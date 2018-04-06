البورصة الأردنية تنخفض بنسبة 0.72 % في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.72 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2217.1 نقطة مقارنة مع 2233.3 نقطة للأسبوع السابق .
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 8.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 38.9 في المئة .
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 27.2 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 44.4 مليون دينار للأسبوع السابق .
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي بلغ 29.8 مليون سهم، نفذت من خلال 12664 صفقة .
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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