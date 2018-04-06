البورصة الأردنية تنخفض بنسبة 0.72 % في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.72 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2217.1 نقطة مقارنة مع 2233.3 نقطة للأسبوع السابق .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 8.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 38.9 في المئة .

وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 27.2 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 44.4 مليون دينار للأسبوع السابق .

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي بلغ 29.8 مليون سهم، نفذت من خلال 12664 صفقة .