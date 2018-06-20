سعر الجنية المصري مقابل الليرة لبنانية الأربعاء

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1 جنيه مصري = 84.6764 ليرة لبنانية
GMT 12:18 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوبورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع
GMT 17:32 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوسعر الجنية المصري مقابل الليرة لبنانية الاثنين
GMT 17:24 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوسعر الجنية المصري مقابل الدرهم مغربي الاثنين
GMT 06:13 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل اليورو الاثنين
GMT 06:12 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوسعر الريال اليمني مقابل الجنية الاسترليني الاثنين
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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