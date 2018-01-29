مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق تداولات الإثنين مرتفعًا عند مستوى 7568.36 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 29.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7568.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 273 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس, وسلامة, وكيان السعودية, والعقارية, وثمار الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, وسوليدرتي تكافل, و أليانز إس إف, والإنماء طوكيو مارين, ودار الأركان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.10% و 3.58% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وسابك، والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 9.17 نقطة ليقفل عند مستوى 3067.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 ألف سهم تقاسمتها 260 صفقة.
GMT 20:28 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 61.19 نقطة, عند مستوى 7306.58 نقطة, بتداولات بلغت 3 مليارات ريال .
GMT 08:53 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيومكاسب تتجاوز 4% لسوق الأسهم السعودية وسط تداول 3.5 مليار ريال
GMT 19:18 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 93.86 نقطة, عند مستوى 6952.67 نقطة, بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال.
GMT 12:48 2017 الأحد ,28 أيار / مايومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 88.33 نقطة, عند مستوى 6783.39 نقطة, بتداولات تجاوزت 1.7 مليار ريال.
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ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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