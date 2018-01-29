مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق تداولات الإثنين مرتفعًا عند مستوى 7568.36 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 29.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7568.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 273 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس, وسلامة, وكيان السعودية, والعقارية, وثمار الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, وسوليدرتي تكافل, و أليانز إس إف, والإنماء طوكيو مارين, ودار الأركان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.10% و 3.58% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وسابك، والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك، والإنماء, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 9.17 نقطة ليقفل عند مستوى 3067.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 ألف سهم تقاسمتها 260 صفقة.