الأسهم الباكستانية تغلق تداولات الإثنين على تراجع بنسبة 0.21%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.21% أي ما يعادل 93 نقطة، وأقفل عند مستوى 44457 نقطة.
وبلغت كمية التداول 87133390 سهماً نفذت في 362 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 148 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 197 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.
GMT 11:45 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرالأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.29 %
GMT 17:18 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبرالأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.75%
GMT 15:05 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبرمؤشر بورصة كراتشي يغلق على ارتفاع بنسبة 0.96%
GMT 16:35 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبرالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.24 %
GMT 13:21 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبرالأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.66%
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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