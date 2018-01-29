الأسهم الباكستانية تغلق تداولات الإثنين على تراجع بنسبة 0.21%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.21% أي ما يعادل 93 نقطة، وأقفل عند مستوى 44457 نقطة.

وبلغت كمية التداول 87133390 سهماً نفذت في 362 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 148 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 197 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.