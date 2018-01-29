البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها الإثنين على انخفاض بنسبة 0.23%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.23% ما يعادل 1.33 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 577.65 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 8,739,915 سهماً بقيمة إجمالية بلغت نحو 14,336,880 دولار أمريكي نفذت من خلال 285 صفقة.
GMT 12:51 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.99%
GMT 11:27 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرالبورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.26 %
GMT 17:19 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.37%
GMT 18:14 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبرالأسهم الفلسطينية تغلق على ارتفاع بنسبه 0.35 %
GMT 15:00 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.31%
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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