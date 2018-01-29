البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها الإثنين على انخفاض بنسبة 0.23%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.23% ما يعادل 1.33 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 577.65 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 8,739,915 سهماً بقيمة إجمالية بلغت نحو 14,336,880 دولار أمريكي نفذت من خلال 285 صفقة.