البورصة المصرية تغلق تداولات الإثنين على ارتفاع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية .
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 6.6 مليار جنيه ليصل إلى 865.6 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه، تضمنت نحو 950 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين .
وربح مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 0.38 في المئة ليغلق عند مستوى 15369.13 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليربح 0.18 في المئة ليغلق عند مستوى 861.36 نقطة ، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59 في المئة ليصل إلى 2042.60 نقطة .
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ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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