البورصة المصرية تغلق تداولات الإثنين على ارتفاع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية .

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 6.6 مليار جنيه ليصل إلى 865.6 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه، تضمنت نحو 950 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين .

وربح مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 0.38 في المئة ليغلق عند مستوى 15369.13 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليربح 0.18 في المئة ليغلق عند مستوى 861.36 نقطة ، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59 في المئة ليصل إلى 2042.60 نقطة .