بورصة تونس تغلق على ارتفاع الخميس

أقفلت بورصة تونس اليوم على 58ر7183 نقطة مسجلة ارتفاعا بـ20 بالمئة فيما بلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 5ر8 مليون دينار تونسي حوالي 6 ر3 مليون دولار.

وارتفعت أسهم 23شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 20 أخرى، واستمرت 10 شركات على وضعها.