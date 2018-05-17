البورصة الفلسطينية تغلق منخفضة بنسبة 0.08 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم، على انخفاض بنسبة 0.08 في المئة ما يعادل 0.43 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 542.19 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 403,893 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 889,933.079 دولار أمريكي نفذت من خلال 120 صفقة .