البورصة الفلسطينية تغلق منخفضة بنسبة 0.08 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم، على انخفاض بنسبة 0.08 في المئة ما يعادل 0.43 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 542.19 نقطة .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 403,893 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 889,933.079 دولار أمريكي نفذت من خلال 120 صفقة .
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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