مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8023.01 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 108.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8023.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 182 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلية, والاتحاد التجاري, ومجموعة السريع, والعقارية, وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البابطين, وبوبا العربية, وسايكو, وباتك, وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.03% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, واتحاد الاتصالات, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والراجحي، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 64.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3109.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 15 ألف سهم تقاسمتها 72 صفقة
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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