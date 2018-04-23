البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.68%، عند مستوى 2188.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 5.1 مليون سهم ، نفذت من خلال 2.209 صفقة