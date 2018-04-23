البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.49%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.49% ما يعادل 2.72 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 547.33 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 284,813 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 532,846.93 دولار أمريكي نفذت من خلال 144 صفقة