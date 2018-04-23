مؤشر البحرين العام يغلق على انخفاض عند مستوى 1,298.60 نقطة

أغلق مؤشر البحرين العام ، اليوم ، عند مستوى 1,298.60 بانخفاض قدره 2.49 نقطة عن الإقفال السابق ، وذلك لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 964.96 بارتفاع قدره 1.80 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ، اليوم ، مليونين و 196 ألف و 375 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و 20 ألف و 537 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81.96% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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