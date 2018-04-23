مؤشر البحرين العام يغلق على انخفاض عند مستوى 1,298.60 نقطة

أغلق مؤشر البحرين العام ، اليوم ، عند مستوى 1,298.60 بانخفاض قدره 2.49 نقطة عن الإقفال السابق ، وذلك لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 964.96 بارتفاع قدره 1.80 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ، اليوم ، مليونين و 196 ألف و 375 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و 20 ألف و 537 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 81.96% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة