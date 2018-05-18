البورصة الأردنية تنخفض 0.42% في اسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.42% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2128 نقطة مقارنة 2137 نقطة للأسبوع السابق.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.1 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 18.6%.
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24.7 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 30.4 مليون دينار للأسبوع السابق .
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم بلغ 19.5 مليون سهم، نفذت من خلال 9818 صفقة.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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