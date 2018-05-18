البورصة الأردنية تنخفض 0.42% في اسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.42% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2128 نقطة مقارنة 2137 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.1 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 18.6%.

وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24.7 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 30.4 مليون دينار للأسبوع السابق .

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم بلغ 19.5 مليون سهم، نفذت من خلال 9818 صفقة.