56 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

عبرت المجري الملاحي لقناة السويس 56 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.
وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 28 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 28 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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