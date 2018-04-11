56 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

عبرت المجري الملاحي لقناة السويس 56 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 28 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 28 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن.