الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.02%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.02% أي ما يعادل 9.76 نقطة، وأقفل عند مستوى 46486 نقطة.

وبلغت كمية التداول 106347990 سهماً نفذت في 377 صفقة ، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 211 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 151 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.