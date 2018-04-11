الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.02%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.02% أي ما يعادل 9.76 نقطة، وأقفل عند مستوى 46486 نقطة.
وبلغت كمية التداول 106347990 سهماً نفذت في 377 صفقة ، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 211 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 151 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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