الترخيص لـ3 شركات تقنية عالمية في السعودية بملكية 100%

كشفت تقارير اقتصادية إلى أنه جرى إصدار تراخيص تجارية لثلاث شركات عالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بملكية 100% في السعودية.

وبحسب المعلومات، فإن الشركات الثلاث هي APPLE وZTE وHPE، بحجم استثمارات 650 مليون ريال خلال 5 سنوات، في وقت يلقى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اهتماما تنمويا محليا، مع تطوير فرص الاستثمار في الخدمات السحابية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وجاءت هذه التراخيص بعد استقطاب شركات عالمية جديدة بالسعودية خلال الفترة السابقة، بينها I flix و payfort وشركة سوق دوت كوم، ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.