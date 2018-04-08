مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا في متدولاته

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 19ر4821 نقطة مرتفعًا بـ 29 ر22 نقطة وبنسبة 46ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 90ر4798 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و576 ألفًا و545 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر97 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و819 ألفًا و475 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 093ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 91ر17 مليار ريال عماني .