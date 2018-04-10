توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار
آخر تحديث GMT14:02:39
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار

العرب اليوم -

العرب اليوم - توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار

توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار
باريس - العرب اليوم

توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار



أخبار ذات صلة

GMT 11:42 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

تحركات طلابية لليوم الثالث في بنغلادش لتعديل سياسة التوظيف
العرب اليوم - تحركات طلابية لليوم الثالث في بنغلادش لتعديل سياسة التوظيف

GMT 01:52 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية الثلاثاء
العرب اليوم - أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية الثلاثاء

GMT 23:59 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل اليورو الإثنين
العرب اليوم - تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل اليورو الإثنين

GMT 23:58 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه الاسترليني الإثنين
العرب اليوم - تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه الاسترليني الإثنين

GMT 23:56 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأسترالي الإثنين
العرب اليوم - تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأسترالي الإثنين

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين السعودية وفرنسا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا"

ديان كروغر تجذب الأنظار بإطلالتها الأنيقة

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:21 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

علامات تجارية تصمم بحرفية "البدل الرسمية" للمرأة الأنيقة
العرب اليوم - علامات تجارية تصمم بحرفية "البدل الرسمية" للمرأة الأنيقة

GMT 07:22 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

"داونتاون كامبر" ثالث فندق مميز وسط مدينة ستكهولم
العرب اليوم - "داونتاون كامبر" ثالث فندق مميز وسط مدينة ستكهولم

GMT 08:57 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

طرح منارة تاريخية للبيع بـ1.75 مليون إسترليني في بريطانيا
العرب اليوم - طرح منارة تاريخية للبيع بـ1.75 مليون إسترليني في بريطانيا

GMT 06:53 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

دونالد ترامب يعلن أنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن الهجوم الكيميائي
العرب اليوم - دونالد ترامب يعلن أنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن الهجوم الكيميائي

GMT 03:21 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

الإعلاميون حزينون لرحيل آمال فهمي وينعونها بكلمات مؤثرة
العرب اليوم - الإعلاميون حزينون لرحيل آمال فهمي وينعونها بكلمات مؤثرة

GMT 09:31 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

الكتان يعود مرة أخرى إلى منصات الأزياء في موسم ربيع 2018
العرب اليوم - الكتان يعود مرة أخرى إلى منصات الأزياء في موسم ربيع 2018

GMT 07:49 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

هافانا تمتلك مجموعة مِن المباني الكلاسيكية القديمة
العرب اليوم - هافانا تمتلك مجموعة مِن المباني الكلاسيكية القديمة

GMT 12:50 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة
العرب اليوم - 7 طُرق للارتقاء بتصميم الديكور وعدم الخوف مِن الألوان المحايدة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab