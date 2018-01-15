اقتدت الأسهم اليابانية بنظيرتها العالمية وارتفعت اليوم (الإثنين)، لكن ضعف الدولار مقابل الين كبح المكاسب.
وأغلق المؤشر «نيكاي» القياسي مرتفعاً 0.26 في المئة عند 23714.88 نقطة، في أول مكاسب له في أربع جلسات.
وصعد سهم «سوفت بنك» ذو الثقل بما يصل إلى 5.8 في المئة، بعدما قالت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية أن مجموعة الاتصالات تعتزم إدراج نشاطها للهاتف المحمول عبر طرح عام أولي هذا العام.
في المقابل، تراجعت أسهم المصدرين مثل «طوكيو إلكترون»، و «كوماتسو»، و «سوزوكي موتور» وسط انخفاض قيمة الدولار.
ومن بين مؤشرات القطاعات الـ33 في طوكيو، ارتفع 23 قطاعاً بقيادة قطاعي الأوراق المالية والعقارات.
وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.4 في المئة إلى 1883.90 نقطة.
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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