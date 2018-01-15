اقتدت الأسهم اليابانية بنظيرتها العالمية وارتفعت اليوم (الإثنين)، لكن ضعف الدولار مقابل الين كبح المكاسب.

وأغلق المؤشر «نيكاي» القياسي مرتفعاً 0.26 في المئة عند 23714.88 نقطة، في أول مكاسب له في أربع جلسات.

وصعد سهم «سوفت بنك» ذو الثقل بما يصل إلى 5.8 في المئة، بعدما قالت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية أن مجموعة الاتصالات تعتزم إدراج نشاطها للهاتف المحمول عبر طرح عام أولي هذا العام.

في المقابل، تراجعت أسهم المصدرين مثل «طوكيو إلكترون»، و «كوماتسو»، و «سوزوكي موتور» وسط انخفاض قيمة الدولار.

ومن بين مؤشرات القطاعات الـ33 في طوكيو، ارتفع 23 قطاعاً بقيادة قطاعي الأوراق المالية والعقارات.

وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.4 في المئة إلى 1883.90 نقطة.