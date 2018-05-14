مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8070.69 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 47.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8070.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبسكو, ونماء للكيماويات, والعقارية, ومسك, ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعات كهربائية, وإكسترا, وسيسكو, والشرقية للتنمية, وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.08% و 5.10% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والرياض, والراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, ودار الأركان, وسابك, والإنماء، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 3.47 نقطة ليقفل عند مستوى 3105.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 185 صفقة.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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