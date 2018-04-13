البورصة المصرية تربح 6ر4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 6ر977 مليار جنيه
وارتفع أداء مـؤشـرات السـوق الرئيسية والثانـوية بشكل جماعـي فـزاد مؤشر /إيجي إكس 30/ بنسبة 18ر1 % ليبلغ مستوى 17616 نقطة، وقــفـز مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 25ر0 % ليبلغ مستوى 868 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي إكس 100/ ارتفاعاً بنحو 08ر1 % ليبلغ مستوى 2263 نقطة
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 4ر7 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 157ر1 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية
ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت 17ر52 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العــرب استحوذوا على نسبة 75ر35 %، والعــرب على 08ر12 %، بعد استبعاد الصفقات
وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 76ر116 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 55ر33 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 31ر52 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 69ر47 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 54ر101 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات
وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو531 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 494 ألف سند
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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