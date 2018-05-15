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سعر الجنية المصري مقابل الدولار الكندى الثلاثاء

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار الكندى الثلاثاء

دولار الكندى
القاهره - العرب اليوم

 دولار الكندى 13.9276 جنية المصري

 جنية المصري 0.0718 دولار الكندى 

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سعر الجنية المصري مقابل الدولار الكندى الثلاثاء سعر الجنية المصري مقابل الدولار الكندى الثلاثاء



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سعر الجنية المصري مقابل الدولار الكندى الثلاثاء سعر الجنية المصري مقابل الدولار الكندى الثلاثاء



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خلال حضورها الدورة الـ 71 من مهرجان كان

باريس هيلتون تخطف الأنظار بفستانها الذهبي الرائع

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم

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