خسرت المجموعة الروسية العملاقة للالمنيوم "روسال" حوالى نصف قيمتها الاثنين في البورصة بعد إدراجها على لائحة الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، ما يمكن أن يؤدي الى تخلفها عن تسديد بعض التزاماتها على حد قولها.