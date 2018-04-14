ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في الأردن 7.2 %

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي ، بنسبة 7.2% .
وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني ، بلغ الاستثمار الأجنبي في الأردن العام الماضي مليار و182 مليون دينار أردني ، مقارنة مع مليار و 102 مليون دينار أردني لعام 2016 م ، ليسجل ارتفاع بنسبة 7.2 % .
GMT 11:45 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 55,60 %
GMT 01:42 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي السبت
GMT 01:39 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية السبت
GMT 01:38 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار اردني السبت
GMT 01:37 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسعر الريال السعودي مقابل دينار عراقي السبت
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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