ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في الأردن 7.2 %

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي ، بنسبة 7.2% .

وبحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني ، بلغ الاستثمار الأجنبي في الأردن العام الماضي مليار و182 مليون دينار أردني ، مقارنة مع مليار و 102 مليون دينار أردني لعام 2016 م ، ليسجل ارتفاع بنسبة 7.2 % .