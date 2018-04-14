ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 55,60 %

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدلات التصخم إلى 55.60 % في مارس الماضي ، مقارنة بـ54.34% في فبراير بنسبة ارتفاع بلغت 1.82.

وقال الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في بيان له اليوم ، إن مجموعة الأغذية والمشروبات هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم إذ بلغت نسبة مساهمتها 56.80 % .

وسجل التضخم في المناطق الريفية ارتفاعا بلغ 60.71% خلال شهر مارس الماضي مقابل 59.59% في فبراير.

كما سجلت ولاية الجزيرة أعلى مستوى للتضخم حيث بلغ 82.28% بينما بلغ التضخم بولاية الخرطوم 47.64.