البورصة الفلسطينية تغلق تداولات الخميس على ارتفاع بنسبة 0.07%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 0.07% ما يعادل 0.37 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 546.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 326,936 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 444,590.673 دولار أمريكي نفذت من خلال 187 صفقة.