البورصة المصرية تربح 200 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 200 مليون جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5ر948 مليار جنيه.
وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فهبط مؤشر /إيجي إكس 30/ بنسبة 44ر1 % ليبلغ مستوى 16634 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي إكس 100/ بنحو 1ر0 % ليبلغ مستوى 2179 نقطة، بينما زاد مؤشر /إيجي إكس 70/ بنسبة 72ر0 % ليبلغ مستوى 858 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 725 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية.
ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 35ر65 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 59ر26 %، والعرب على 06ر8 %، بعد استبعاد الصفقات.
وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 85ر59 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 34ر21 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 81ر43 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 19ر56 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 62ر35 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 47 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 44 ألف سند
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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