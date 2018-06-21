بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع اليوم على انخفاض المؤشر العام 01ر6 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4822 نقطة وبنسبة انخفاض 12ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر74 مليون سهم تمت من خلال 3589 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي (نحو 9ر69 مليون دولار أمريكي).