أستراليا والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات رسمية حول اتفاقية تجارة حرة

اطلقت أستراليا والاتحاد الأوروبي مفاوضات رسمية حول اتفاقية تجارة حرة مع وصول مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إلى كانبيرا.

وقال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الاسترالي ستيفن تشيبو اليوم "هذا أمر مهم للشركات الأسترالية. نحن نفتح الباب لأكبر الأسواق في العالم ونمنحهم ميزة تنافسية".

والتقت مالتستروم مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول وستلتقي وزراء آخرين أثناء تواجدها في أستراليا.

وذكر تيرنبول أن التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الأوروبية سيساعد في كبح جماح الحمائية المتزايدة. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبلغت قيمة التبادل التجاري نحو 100 مليار دولار أسترالي في العام 2016-2017م.