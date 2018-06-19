أستراليا والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات رسمية حول اتفاقية تجارة حرة

اطلقت أستراليا والاتحاد الأوروبي مفاوضات رسمية حول اتفاقية تجارة حرة مع وصول مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إلى كانبيرا.
وقال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الاسترالي ستيفن تشيبو اليوم "هذا أمر مهم للشركات الأسترالية. نحن نفتح الباب لأكبر الأسواق في العالم ونمنحهم ميزة تنافسية".
والتقت مالتستروم مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول وستلتقي وزراء آخرين أثناء تواجدها في أستراليا.
وذكر تيرنبول أن التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الأوروبية سيساعد في كبح جماح الحمائية المتزايدة. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبلغت قيمة التبادل التجاري نحو 100 مليار دولار أسترالي في العام 2016-2017م.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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