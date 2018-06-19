الصين تتعهد بمقاومة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

قالت الصين اليوم، إنها ستقاوم رسوم جمركية جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان بعد إعلان الرئيس ترامب، أن التعريفات الأمريكية تشكل "ضغطًا وابتزازًا شديدًا"، مؤكدة أن الصين ستقاوم تلك الرسوم عبر اتخاذ "تدابير كمية ونوعية شاملة".

وأضافت الوزارة في البيان "الولايات المتحدة بدأت حربًا تجارية وانتهكت قواعد السوق. رد الصين هو حماية مصالح الدولة والشعب."

وجاء إعلان ترامب بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وردت الصين عليها بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بنفس القيمة.