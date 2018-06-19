الصين تتعهد بمقاومة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

قالت الصين اليوم، إنها ستقاوم رسوم جمركية جديدة تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان بعد إعلان الرئيس ترامب، أن التعريفات الأمريكية تشكل "ضغطًا وابتزازًا شديدًا"، مؤكدة أن الصين ستقاوم تلك الرسوم عبر اتخاذ "تدابير كمية ونوعية شاملة".
وأضافت الوزارة في البيان "الولايات المتحدة بدأت حربًا تجارية وانتهكت قواعد السوق. رد الصين هو حماية مصالح الدولة والشعب."
وجاء إعلان ترامب بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وردت الصين عليها بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بنفس القيمة.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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