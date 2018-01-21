بن دغر يعلن عن موازنة اليمن لعام 2018م

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر عن موازنه الدولة لعام 2018م بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33%.
GMT 10:31 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالمحكمة الاتحادية العراقية تصدر قرارًا بعدم دستورية تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية
GMT 08:53 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل قياديان في مليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
GMT 08:51 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايررئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يرفض عقد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، ويهدد الحكومة الشرعية بعمل مسلح .
GMT 08:48 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالمجلس الانتقالي الجنوبي وقادة الحزام الأمني يعلنون رسميا بدء إسقاط الحكومة الشرعية في مدينة عدن جنوب اليمن، ودعم قوات طارق صالح.
GMT 07:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمسلحون مجهولون يغتالون الجندي عمرو عبده قاسم الحذيفي التابع للواء 22 ميكا الموالي للشرعية ، بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 07:31 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع قوات الجيش اليمني شمال مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
GMT 00:07 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرسعر الدرهم الإماراتي مقابل دولار كندي الأحد
GMT 00:06 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرسعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو الأحد
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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