بن دغر يعلن عن موازنة اليمن لعام 2018م

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر عن موازنه الدولة لعام 2018م بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33‎%‎.