الصين تطلب تدخل منظمة التجارة العالمية في الأزمة مع أميركا

طالبت الصين اليوم الثلاثاء، منظمة التجارة العالمية، بالتدخل لإنهاء النزاع مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التي قررت واشنطن فرضها على وارداتها من الصلب والألومنيوم، وهي الرسوم التي تعتبرها الصين مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
GMT 12:21 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانالصين تبحث خفض قيمة اليوان بعد الخلاف التجاري مع أميركا
GMT 07:50 2018 الإثنين ,05 آذار/ مارسالصين تسعى لتقليص القدرة الانتاجية الفائضة من الصلب والفحم العام الجاري
GMT 11:43 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبربوتين يؤكد أن الاقتصاد الصيني ينمـو بفـضل سياسة قادة البلاد في العقدين الأخيرين
GMT 18:48 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبرتذبذب الدولار الأسترالي مع بداية الأسبوع بعد بيانات قطاع الخدمات في الصين
GMT 10:11 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبرارتفاع طفيف للين الياباني مع استمرار التذبذب
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
أرسل تعليقك