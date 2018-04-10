الصين تطلب تدخل منظمة التجارة العالمية في الأزمة مع أميركا

طالبت الصين اليوم الثلاثاء، منظمة التجارة العالمية، بالتدخل لإنهاء النزاع مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التي قررت واشنطن فرضها على وارداتها من الصلب والألومنيوم، وهي الرسوم التي تعتبرها الصين مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية.