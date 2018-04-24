أسعار خام برنت ترتفع لأعلى مستوى منذ أواخر 2014م

ارتفع خام برنت للجلسة السادسة على التوالي اليوم ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 متجاوزا 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بشح في الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل .

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش بلغ برنت 75.07 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 % عن آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.17 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة بارتفاع 53 سنتا أو 0.8 % عن آخر تسوية.