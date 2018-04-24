أسعار خام برنت ترتفع لأعلى مستوى منذ أواخر 2014م

ارتفع خام برنت للجلسة السادسة على التوالي اليوم ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 متجاوزا 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بشح في الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل .
وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش بلغ برنت 75.07 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 % عن آخر إغلاق.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.17 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة بارتفاع 53 سنتا أو 0.8 % عن آخر تسوية.
GMT 08:50 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانمصر تحصل على تمويل لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 200 مليون دولار
GMT 08:44 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانصعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
GMT 08:41 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأسعار الذهب ترتفع وتظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين
GMT 03:57 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل افرانك جيبوتي الثلاثاء
GMT 03:52 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانسعر الدرهم المغربي مقابل الريال القطري الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
أرسل تعليقك