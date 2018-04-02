تراجع أسعار النفط الاثنين

ارتفعت أسعار النفط الاثنين، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 26 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 44 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة.
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إنها واحدة من عارضات الأزياء الأشهر في عالم الموضة، والمعروفة بأناقتها وحسها الفريد للأزياء بطريقة تتحدى العمر، فقد تألقت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، من خلال تصميمات "KLûK CGDT"، وهو أحد مصممي جنوب أفريقيا خلال حدث أسبوع ARISE للأزياء، في لاغوس ، نيجيريا، السبت. على الرغم من بلوغها الـ 47 عامًا، إلا أن ظهورها في أي عرض أزياء يكون له مذاقه الخاص، متحدية عمرها، وقد خطفت كامبل الانظار على المنصة في لاغوس، حيث ارتدت أكثر من تصميما غير عادي خلال العرض، ومن بينهم فستان باللون الأرغواني المزين بالريش وآخر باللون الذهبي، وكانت إطلالتها في كل مرة مذهلة. ارتدت كامبل الفستان الأرغواني المذهل، الذي كشف عن ساقيها النحيلتين، وفي خصرها الرفيع الذي ربط حوله شريط من الحرير، ونسقته مع زوج من الصنادل ذات اللونين البرتقالي والأبيض المفعم بالحيوية. واكملت كامبل اطلالتها بالمكياج
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