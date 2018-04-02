تراجع أسعار النفط الاثنين

ارتفعت أسعار النفط الاثنين، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 26 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 44 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة.