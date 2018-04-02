صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 71ر107 نقطة، أو 50ر0%، ليصل إلى 01ر21562 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش)
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 00ر5 نقطة، أو 30ر0%، ليصل إلى 39ر1721 نقطة
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إنها واحدة من عارضات الأزياء الأشهر في عالم الموضة، والمعروفة بأناقتها وحسها الفريد للأزياء بطريقة تتحدى العمر، فقد تألقت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، من خلال تصميمات "KLûK CGDT"، وهو أحد مصممي جنوب أفريقيا خلال حدث أسبوع ARISE للأزياء، في لاغوس ، نيجيريا، السبت. على الرغم من بلوغها الـ 47 عامًا، إلا أن ظهورها في أي عرض أزياء يكون له مذاقه الخاص، متحدية عمرها، وقد خطفت كامبل الانظار على المنصة في لاغوس، حيث ارتدت أكثر من تصميما غير عادي خلال العرض، ومن بينهم فستان باللون الأرغواني المزين بالريش وآخر باللون الذهبي، وكانت إطلالتها في كل مرة مذهلة. ارتدت كامبل الفستان الأرغواني المذهل، الذي كشف عن ساقيها النحيلتين، وفي خصرها الرفيع الذي ربط حوله شريط من الحرير، ونسقته مع زوج من الصنادل ذات اللونين البرتقالي والأبيض المفعم بالحيوية. واكملت كامبل اطلالتها بالمكياج
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