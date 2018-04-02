صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 71ر107 نقطة، أو 50ر0%، ليصل إلى 01ر21562 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش)

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 00ر5 نقطة، أو 30ر0%، ليصل إلى 39ر1721 نقطة