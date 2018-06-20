الأسهم الأميركية تهبط متأثرة بالمخاوف التجارية

هبطت الأسهم الأميركية اليوم مع تضرر الأسواق من تصعيد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبدد المؤشر داو جونز المكاسب التي حققها منذ بداية العام ليدخل في دائرة الانخفاض على أساس سنوي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 287.33 نقطة، أو ما يعادل 1.15 بالمئة، إلى 24700.14 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.18 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 2762.57 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 21.44 نقطة تعادل 0.28 بالمئة إلى 7725.59 نقطة.