الأسهم الأميركية تهبط متأثرة بالمخاوف التجارية

هبطت الأسهم الأميركية اليوم مع تضرر الأسواق من تصعيد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبدد المؤشر داو جونز المكاسب التي حققها منذ بداية العام ليدخل في دائرة الانخفاض على أساس سنوي.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 287.33 نقطة، أو ما يعادل 1.15 بالمئة، إلى 24700.14 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.18 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 2762.57 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 21.44 نقطة تعادل 0.28 بالمئة إلى 7725.59 نقطة.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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