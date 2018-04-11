الولايات المتحدة الأميركية تحذر الشركات من التعامل مع إيران

رحبت الولايات المتحدة اليوم بسعي دول أوروبية لفرض عقوبات جديدة على إيران، محذرةً الشركات من إقامة علاقات تجارية مع طهران.

وقالت وكيلة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مانديلكر: إن العقوبات جزء مهم من الجهود الشاملة لمواجهة النشاط الخبيث لأيران في المنطقة، مبديةً دعمًا أمريكيًا للخطوات الأوروبية بهذا الصدد.

وأوضحت أن إيران تستخدم الأموال التي تجنيها جراء تخفيف العقوبات في إطار الاتفاق النووي، لدعم حزب الله ونظام الأسد، وأن أولئك الذين يحاولون التعامل مع إيران على الرغم من العقوبات، يخاطرون بتمويل تلك الأنشطة بشكل غير مباشر في الشرق الأوسط.

وأشارت مانديلكر إلى أن إيران لم تمتثل لشروط الاتفاق النووي، مستشهدة بعدة عوامل منها، انعدام الشفافية في النظام المصرفي الإيراني.