أشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة " سابك " الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان ، بانضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة ، واصفاً هذا الانضمام بالإنجاز الجوهري للسوق المالية السعودية ، ويؤكد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية ، ونتيجة لتحقيق عدة مبادرات لتعزيز كفاءة السوق المالية السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية، والمتوافقة مع ( رؤية المملكة 2030م ) .

وأعرب البنيان عن فخره بانضمام السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس أحد جوانب التطور في الاقتصاد الوطني، ويؤكد على التقدم الذي تحرزه المملكة في تنفيذ برامج رؤيتها الطموحة والواعدة.

وأضاف : "نؤكد استمرارنا في (سابك) الالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، في تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم بناء البيئة الاستثمارية الجاذبة .

مما يذكر أن مؤشر "MSCI" قرر ضمّ السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة، بعد تلبيتها لعدد من المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة، حيث لقي اقتراح ترقية السوق السعودية دعماً من الغالبية العظمى من المستثمرين المؤسسيين للمؤشر الذين شاركوا في الاستشارة.