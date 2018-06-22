مجموعة أبراج تبيع أنشطة إدارة صناديق لكولوني كابيتال الأميركية

وافقت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر ومقرها دبي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات حسبما أعلنت الشركتان الخميس.

يأتي هذا الاتفاق بعد شهور من الاضطرابات التي تعصف بأبراج في أعقاب نزاعها مع 4 من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس و مؤسسة التمويل الدولية، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

فيما نفت الشركة إساءة استخدام هذه الأموال.