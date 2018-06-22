مجموعة أبراج تبيع أنشطة إدارة صناديق لكولوني كابيتال الأميركية

وافقت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر ومقرها دبي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات حسبما أعلنت الشركتان الخميس.
يأتي هذا الاتفاق بعد شهور من الاضطرابات التي تعصف بأبراج في أعقاب نزاعها مع 4 من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس و مؤسسة التمويل الدولية، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.
فيما نفت الشركة إساءة استخدام هذه الأموال.
GMT 04:35 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة0.7% الشهر الماضي
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
أرسل تعليقك