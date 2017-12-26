سعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الثلاثاء

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.4972 ليرة سورية
GMT 23:41 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الأحد
GMT 06:44 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الجمعة
GMT 04:53 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الخميس
GMT 06:40 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل ليرة سورية الاثنين
GMT 03:42 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودى مقابل ليرة سورية الأحد
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك