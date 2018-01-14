سعر الريال القطري مقابل ريال سعودي الأحد

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري
1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي
GMT 07:13 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرسعر الدينار التونسي مقابل ريال سعودي الجمعة
GMT 12:33 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرسعر الدينار الكويتي مقابل ريال سعودي الأربعاء
GMT 05:32 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية الخميس
GMT 23:37 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل جنيه مصري السبت
GMT 23:37 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي السبت
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
أرسل تعليقك