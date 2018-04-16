سعر الدولار في السوق السوداء الإثنين

سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق السوداء، بداية تعاملات ، 17.70 جنيهًا للشراء، و17.75 جنيهًا للبيع.

ويختلف سعر الدولار في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قرشًا.

وأكد المتعاملون، إن تعويم الجنيه أحجم التداول في السوق السوداء وأصبح سعر الدولار يزيد فقط من 5 إلى 10 قروش عن البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 17.60 إلى 17.64 جنيهًا للشراء، و17.70 إلى 17.74 جنيهًا للبيع